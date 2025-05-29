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Пострадавших в массовой аварии на территории Белоярского района было больше
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области уточнило данные о вчерашней аварии, случившейся на территории Белоярского района. В столкновении сразу пяти автомобилей, включая карету «Скорой помощи», было больше пострадавших, чем сообщалось ранее.
По изначальной информации, только один человек пострадал в массовом ДТП, случившемся на 37 километре автодороги Екатеринбург — Курган. По уточнённым данным от областного Минздрава, пострадала не только пассажирка одной из машин. За медицинской помощью обратились 8 участников дорожно-транспортного происшествия — водители и их пассажиры. Шестеро из них были осмотрены медиками на месте и отпущены на амбулаторное лечение.
Среди участников ДТП была и беременная женщина. Она находилась в «Скорой», которая ехала из Каменска-Уральского и тоже оказалась в дорожном «замесе». Женщину передали бригаде СМП посёлка Белоярский для дальнейшей эвакуации в Екатеринбург. Ещё одну женщину — о которой сообщалось с самого начала — эвакуировала бригада трассового пункта ТЦМК в профильную больницу Екатеринбурга.
Напомним, ДТП с участием сразу пяти машин случилось вчера, 29 мая. Происшествие стало одним из крупнейших за прошедшие сутки в Свердловской области. На 37-м километре столкнулись автомобили марок «Лада Веста», «Hyundai», «Нива», «Mitsubishi» и карета «Скорой помощи».
По изначальной информации, только один человек пострадал в массовом ДТП, случившемся на 37 километре автодороги Екатеринбург — Курган. По уточнённым данным от областного Минздрава, пострадала не только пассажирка одной из машин. За медицинской помощью обратились 8 участников дорожно-транспортного происшествия — водители и их пассажиры. Шестеро из них были осмотрены медиками на месте и отпущены на амбулаторное лечение.
Среди участников ДТП была и беременная женщина. Она находилась в «Скорой», которая ехала из Каменска-Уральского и тоже оказалась в дорожном «замесе». Женщину передали бригаде СМП посёлка Белоярский для дальнейшей эвакуации в Екатеринбург. Ещё одну женщину — о которой сообщалось с самого начала — эвакуировала бригада трассового пункта ТЦМК в профильную больницу Екатеринбурга.
Напомним, ДТП с участием сразу пяти машин случилось вчера, 29 мая. Происшествие стало одним из крупнейших за прошедшие сутки в Свердловской области. На 37-м километре столкнулись автомобили марок «Лада Веста», «Hyundai», «Нива», «Mitsubishi» и карета «Скорой помощи».
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