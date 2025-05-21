В столкновении пяти автомобилей на территории Белоярского района пострадал человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серьёзное ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло днём 29 мая на 38-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Белоярском районе Свердловской области. В столкновении пострадал один человек.По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили марок «Газель», «Лада Веста», «Hyundai», «Нива» и «Mitsubishi». Единственный пострадавший — женщина, пассажирка машины «Лада Веста». Медики осмотрели её на месте происшествия и оказали необходимую помощь. Остальные участники аварии, по данным областной Госавтоинспекции, не получили травм.Движение по трассе было временно организовано по обочинам, за регулировку потоков отвечали экипажи ДПС. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Ими оформлялись процессуальные документы, проводился опрос свидетелей и участников. Причины и обстоятельства ДТП пока не объявлены.PS Уточняется, что Белоярская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП с участием 5 транспортных средств, в том числе автомобиля скорой медицинской помощи.