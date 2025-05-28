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В Свердловской области продолжают фиксировать пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области два дня подряд фиксируют лесные пожары. Об это свидетельствует оперативная сводка ФБУ «Авиалесоохрана».
Лесопожарная служба сообщает о 54 природных пожарах на площади 59 189 гектаров, которые были зарегистрированы и ликвидированы за прошедшие сутки. Среди регионов, в которых были потушены лесных пожары, Свердловская область.
Отметим, что действующих природных пожаров к концу минувшего дня в регионе не осталось.
Напомним, что о пожарах в Свердловской области пресс-служба «Авиалесоохраны» также сообщала вчера.
Лесопожарная служба сообщает о 54 природных пожарах на площади 59 189 гектаров, которые были зарегистрированы и ликвидированы за прошедшие сутки. Среди регионов, в которых были потушены лесных пожары, Свердловская область.
Отметим, что действующих природных пожаров к концу минувшего дня в регионе не осталось.
Напомним, что о пожарах в Свердловской области пресс-служба «Авиалесоохраны» также сообщала вчера.
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