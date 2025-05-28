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В Свердловской области продолжают фиксировать пожары

13.10 Четверг, 29 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области два дня подряд фиксируют лесные пожары. Об это свидетельствует оперативная сводка ФБУ «Авиалесоохрана».

Лесопожарная служба сообщает о 54 природных пожарах на площади 59 189 гектаров, которые были зарегистрированы и ликвидированы за прошедшие сутки. Среди регионов, в которых были потушены лесных пожары, Свердловская область.

Отметим, что действующих природных пожаров к концу минувшего дня в регионе не осталось.

Напомним, что о пожарах в Свердловской области пресс-служба «Авиалесоохраны» также сообщала вчера.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:13 Пожар на крышке пятиэтажки на Уктусе потушили
13:10 В Свердловской области продолжают фиксировать пожары
12:27 В Екатеринбурге не нашлось пригодных для купания водоёмов
11:56 СМИ сообщают о нападении на подростков мужчины с ножом
11:14 В Верхней Пышме вынесли приговор задавившему собственного пассажира водителю такси
10:46 На оскорбившего жительницу Екатеринбурга мужчину возбудили уголовное дело
09:46 Паслер назначил новых заместителей министра здравоохранения Свердловской области
08:59 В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка в розовой кофте
21:08 Посреднику в передаче взятки дегтярскому мэру озвучили приговор
20:52 Владельцы подпольного казино в Нижней Туре «попали» на большие деньги
20:09 Свердловские врачи поделились итогами Дня диагностики меланомы на Урале
19:31 В Екатеринбурге осудили «золотого» контрабандиста
18:57 Пять свердловчан спасены и один погиб во вчерашней волне пожаров
18:24 «Секретную поэзию» можно будет увидеть и услышать в Ельцин-центре в первый день лета
17:34 В Свердловской области ожидается тридцатиградусная жара
17:22 Подозреваемого в убийстве серовского боксера отправили в СИЗО
16:58 В Свердловской области назвали пригодные для купания пляжи
16:36 СМИ сообщают о встрече екатеринбургского мэра с инженером китайского метро
16:18 Уголовное дело о жестокой расправе над жителем Режа передали в Свердловский областной суд
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