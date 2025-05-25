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СМИ сообщают о нападении на подростков мужчины с ножом
Кадр из видео: «Безумный ЕКБ» / t.me/BEZUMEKB
В СМИ сообщают, что вчера вечером во дворе дома на Фрунзе, 64 на подростков, которые там отдыхали, напал мужчина с ножом.
По данным телеграм-канала «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео, молодые люди спокойно сидели во дворе и общались, но это не понравилось мужчине, из-за чего он якобы сходил домой за ножом и вернулся к отдыхающим. На опубликованных кадрах видно, как мужчина держит в руке предмет, похожий на нож, а молодые люди пшикают в него, судя по всему, из перцового баллончика. После этого мужчина стал замахиваться ножом.
Что стало причиной конфликта – не ясно.
В УМВД России по Екатеринбургу Вечерним ведомостям сообщили, что обращений в полицию по данному факту не поступало. Опубликованную информацию пообещали проверить.
Ранее в СМИ писали, что в Сверове зарезали боксера. Сообщалось, что спортсмен также сидел и отдыхал во дворе, что не понравилось мужчине, который жил неподалеку. Он тоже вернулся домой за ножом, после чего учинил расправу.
По данным телеграм-канала «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео, молодые люди спокойно сидели во дворе и общались, но это не понравилось мужчине, из-за чего он якобы сходил домой за ножом и вернулся к отдыхающим. На опубликованных кадрах видно, как мужчина держит в руке предмет, похожий на нож, а молодые люди пшикают в него, судя по всему, из перцового баллончика. После этого мужчина стал замахиваться ножом.
Что стало причиной конфликта – не ясно.
В УМВД России по Екатеринбургу Вечерним ведомостям сообщили, что обращений в полицию по данному факту не поступало. Опубликованную информацию пообещали проверить.
Ранее в СМИ писали, что в Сверове зарезали боксера. Сообщалось, что спортсмен также сидел и отдыхал во дворе, что не понравилось мужчине, который жил неподалеку. Он тоже вернулся домой за ножом, после чего учинил расправу.
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