Возрастное ограничение 18+
Подозреваемого в убийстве серовского боксера отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серовском районном суде избрали меру пресечения для подозреваемого в убийстве 29-летнего боксера.
Ранее информационном агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник в силовой среде, сообщило, что трагедия произошла 25 мая. Спортсмен отдыхал с друзьями во дворе дома, когда к нему подошёл мужчина, ставший с ним ругаться.
В какой-то момент он ушёл, а через некоторое время вернулся с ножом, которым, как сообщает информагентство, нанёс боксёру смертельные раны.
Что стало поводом для конфликта, неизвестно.
В пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 июня 2025 года. Отмечается, что обвиняемый не возражал против такого решения.
Ранее информационном агентство Ura.ru, ссылаясь на свой источник в силовой среде, сообщило, что трагедия произошла 25 мая. Спортсмен отдыхал с друзьями во дворе дома, когда к нему подошёл мужчина, ставший с ним ругаться.
В какой-то момент он ушёл, а через некоторое время вернулся с ножом, которым, как сообщает информагентство, нанёс боксёру смертельные раны.
«Он пытался убежать от нападавшего, но тот якобы преследовал его на самокате. Мужчину спасти не удалось»,
– пишет ресурс.
Что стало поводом для конфликта, неизвестно.
В пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 июня 2025 года. Отмечается, что обвиняемый не возражал против такого решения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына серовчанина не будут выпускать из СИЗО
22 мая 2025
22 мая 2025
Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском 32 года назад
24 мая 2025
24 мая 2025