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Тело утонувшего в верхнетагильском пруду мальчика подняли со дна
Фото предоставлено Валерием Горелых
Тело мальчика, который в воскресенье, 25 мая, утонул в верхнетагильском водоёме нашли. Его обнаружили в том же месте, где он утонул, но на глубине 2,60-2,70 метра.
По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, тело не унесло далеко, так как в месте, где произошла трагедия, присутствует только верховое течение, а донное отсутствует. Также он сообщил, что отчим юноши опознал его, мама не смогла подойти к телу сына.
Напомним, по одной из версий трагедий, которая сейчас считается основной, мальчик решил доказать своим приятелям, что он хорошо умеет плавать.
По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, тело не унесло далеко, так как в месте, где произошла трагедия, присутствует только верховое течение, а донное отсутствует. Также он сообщил, что отчим юноши опознал его, мама не смогла подойти к телу сына.
Напомним, по одной из версий трагедий, которая сейчас считается основной, мальчик решил доказать своим приятелям, что он хорошо умеет плавать.
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