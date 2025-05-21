В Верхнетагильском пруду утонул школьник





– сказал полковник Горелых. «Тело утонувшего подростка ищут четыре водолаза»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в Свердловской области утонул школьник. Трагедия произошла 25 мая на акватории Верхнетагильского пруда, сообщают в СК.По данным пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, согласной одной из версий, мальчик решил доказать своим приятелям, что он хорошо умеет плавать, но, когда он прыгнул в воду, его стало уносить течением.Сообщается, что утонувший мальчик был учащимся седьмого класса. Ему было 14 лет. По факту гибели юноши организована проверка.