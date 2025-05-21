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В Верхнетагильском пруду утонул школьник
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в Свердловской области утонул школьник. Трагедия произошла 25 мая на акватории Верхнетагильского пруда, сообщают в СК.
По данным пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, согласной одной из версий, мальчик решил доказать своим приятелям, что он хорошо умеет плавать, но, когда он прыгнул в воду, его стало уносить течением.
Сообщается, что утонувший мальчик был учащимся седьмого класса. Ему было 14 лет. По факту гибели юноши организована проверка.
По данным пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, согласной одной из версий, мальчик решил доказать своим приятелям, что он хорошо умеет плавать, но, когда он прыгнул в воду, его стало уносить течением.
«Тело утонувшего подростка ищут четыре водолаза»,
– сказал полковник Горелых.
Сообщается, что утонувший мальчик был учащимся седьмого класса. Ему было 14 лет. По факту гибели юноши организована проверка.
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