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В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребёнка: СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Следственный комитет организовал проверку после происшествия в Екатеринбурге: 21 мая в пешеходной зоне курьер на электровелосипеде сбил четырёхлетнего мальчика. Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.
Как уточняет СУ СК России по Свердловской области, курьер управлял электровелосипедом без водительского удостоверения. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Как уточняет СУ СК России по Свердловской области, курьер управлял электровелосипедом без водительского удостоверения. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
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