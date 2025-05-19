Парень на электровелосипеде сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В среду, 21 мая, в Екатеринбурге возле спортивной школы «Виктория» на улице Высоцкого молодой человек на электровелосипеде сбил четырёхлетнего мальчика.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, по предварительной информации, водитель электровелосипеда, мощностью более 250 Вт, не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на ребёнка. В результате столкновения мальчик пострадал – его увезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.Установлено, что электровелосипедом управлял 21-летний местный житель. В разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что электровелосипед взял в аренду для работы курьером. С его слов, мальчик неожиданно выбежал на тротуар из кустов.На электровелосипедиста составили два протокола по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за «управление электровелосипедом мощностью свыше 250 Вт, не имея права управления», и по части 2 статьи 2.15 КоАП РФ – «Движение по тротуару».