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В ДТП возле «Омеги» в Екатеринбурге винят «псевдопсихологов»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В СМИ появились неожиданные подробности того, что произошло перед ДТП возле ТЦ «Омега» в Екатеринбурге, где водитель Lada Granta на большой скорости летел в автобус, стоявший на светофоре.
По данным E1.ru, незадолго до произошедшего мужчина, разбившийся за рулём отечественной машины, стал посещать курсы «личностного роста», но на втором дне его стали гнобить. Друг погибшего рассказал, что его товарищу от этого стало так плохо, что к нему приехала мама. В произошедшем он винит «псевдопсихологов».
Сообщается, что мужчина работал оператором-наладчиком ЧПУ на Машиностроительном заводе имени Калинина, где был ценным специалистам на предприятии. Издание пишет, что он умел перепрограммировать китайские станки. Кроме этого, он вёл активный образ жизни: участвовал в спортивных соревнованиях вместе с коллегами, ходил в походы и катался на сноуборде.
Чуть больше года назад в его семье не стало отца. Из близких у него оставались мама и сестра, рассказывает ресурс.
По данным E1.ru, незадолго до произошедшего мужчина, разбившийся за рулём отечественной машины, стал посещать курсы «личностного роста», но на втором дне его стали гнобить. Друг погибшего рассказал, что его товарищу от этого стало так плохо, что к нему приехала мама. В произошедшем он винит «псевдопсихологов».
«Ему стало настолько плохо, что пришлось вызывать его маму, чтоб она его забрала с лекций. Мама отвезла его к себе домой, а примерно в два часа ночи он сел в машину и уехал. Он даже не пытался увернуться»,
– рассказал друг.
Сообщается, что мужчина работал оператором-наладчиком ЧПУ на Машиностроительном заводе имени Калинина, где был ценным специалистам на предприятии. Издание пишет, что он умел перепрограммировать китайские станки. Кроме этого, он вёл активный образ жизни: участвовал в спортивных соревнованиях вместе с коллегами, ходил в походы и катался на сноуборде.
Чуть больше года назад в его семье не стало отца. Из близких у него оставались мама и сестра, рассказывает ресурс.
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