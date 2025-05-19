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В ДТП возле «Омеги» в Екатеринбурге винят «псевдопсихологов»

11.26 Четверг, 22 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В СМИ появились неожиданные подробности того, что произошло перед ДТП возле ТЦ «Омега» в Екатеринбурге, где водитель Lada Granta на большой скорости летел в автобус, стоявший на светофоре.

По данным E1.ru, незадолго до произошедшего мужчина, разбившийся за рулём отечественной машины, стал посещать курсы «личностного роста», но на втором дне его стали гнобить. Друг погибшего рассказал, что его товарищу от этого стало так плохо, что к нему приехала мама. В произошедшем он винит «псевдопсихологов».

«Ему стало настолько плохо, что пришлось вызывать его маму, чтоб она его забрала с лекций. Мама отвезла его к себе домой, а примерно в два часа ночи он сел в машину и уехал. Он даже не пытался увернуться»,

– рассказал друг.


Сообщается, что мужчина работал оператором-наладчиком ЧПУ на Машиностроительном заводе имени Калинина, где был ценным специалистам на предприятии. Издание пишет, что он умел перепрограммировать китайские станки. Кроме этого, он вёл активный образ жизни: участвовал в спортивных соревнованиях вместе с коллегами, ходил в походы и катался на сноуборде.

Чуть больше года назад в его семье не стало отца. Из близких у него оставались мама и сестра, рассказывает ресурс.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:05 В Свердловской области за имитацию работы будут судить руководителей дорожной компании
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10:45 Прокуратура утвердила обвинительное заключению по делу «смотрящего» за Свердловской областью
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09:03 Парень на электровелосипеде сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге
22:50 Только 11% работающих уральцев готовы просить у начальства повышение зарплаты
21:13 В Екатеринбурге раскрыто совершённое 22 года назад двойное убийство
20:11 В Нижнем Тагиле осудили сливавшего данные о покойниках экс-полицейского
19:44 Психоделические секреты группы «Pink Floyd» раскроют в креативном кластере «Л52»
19:35 Свердловская пригородная компания расплатится с двумя детьми за неудобства
18:47 Слёт эко-защитников пройдёт в Саду Нурова
18:20 Треть свердловских пожаров вторника произошла в жилом секторе
17:53 В Екатеринбурге в жилом доме выявили незаконное производство сыра «элитных сортов»
17:32 Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге планируют сделать особо охраняемой природной территорией
16:27 В Екатеринбурге за последние дни из окон выпали двое детей
16:13 В Екатеринбурге в 18-й раз состоится фестиваль «Коляда-Plays»
15:42 Уральский филиал Пушкинского музея прекратит работу в составе головного музея с 2026 года
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