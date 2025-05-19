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В Екатеринбурге возле ТЦ «Омега» в автобус влетела Lada Granta

12.00 Понедельник, 19 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Около четырёх часов утра в Екатеринбурге возле перекрёстка проспекта Космонавтов с улицей Старых Большевиков Lada Granta, около ТЦ «Омега», влетела в стоящий на светофоре пассажирский автобус.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1995 года рождения, погиб на месте. Он скончался до прибытия медиков, рассказали в областном УГИБДД.

О пострадавших среди пассажиров не сообщалось.

«По факту автоаварии органами внутренних дел назначено проведение расследования»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:27 В Свердловской области пройдут грозы
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18:20 В Екатеринбурге появился арт-объект ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа
17:01 В Екатеринбурге на Вторчермете ребёнок выпал из окна
15:29 В Краснотурьинске продавщицу «Столото» будут судить за охоту на выигрышные билеты
15:15 В Екатеринбурге открылся дендропарк на Первомайской
14:50 В Ревде досрочные выборы проходят с рекордным числом наблюдателей
13:42 Пожарные-десантники из Свердловской области отправились помогать тушить лесные пожары в Забайкалье
13:14 Куда сходить в Екатеринбурге с 19 по 25 мая
12:38 15 пожаров в Свердловской области: один человек погиб, один пострадал
11:53 В Берёзовском столкнулись снегоход и квадроцикл: водитель в реанимации, подросток — дома
18:21 Рейсы из Читы в Екатеринбург перенесли, один — на сутки
17:41 В Екатеринбурге суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве племянника экс-губернатора Евгения Куйвашева
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