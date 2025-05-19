В Екатеринбурге возле ТЦ «Омега» в автобус влетела Lada Granta





– сказали в пресс-группе. «По факту автоаварии органами внутренних дел назначено проведение расследования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Около четырёх часов утра в Екатеринбурге возле перекрёстка проспекта Космонавтов с улицей Старых Большевиков Lada Granta, около ТЦ «Омега», влетела в стоящий на светофоре пассажирский автобус.В результате ДТП водитель легкового автомобиля, мужчина 1995 года рождения, погиб на месте. Он скончался до прибытия медиков, рассказали в областном УГИБДД.О пострадавших среди пассажиров не сообщалось.