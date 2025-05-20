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Для Бастрыкина подготовят доклад по делу об избиении школьницы в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председателю СК Александру Бастрыкину предоставят доклад по результатам расследования уголовного дела об избиении школьницы в Первоуральске.
Напомним, первоуральским следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье о «хулиганстве» после того, как школьницу избила её ровесница – обидчика вставала ногами на лицо девочки и прыгала.
По данным информационного центра СК, девочку избивало несколько школьниц.
Ранее в СМИ также публиковали видео с этим моментом. На кадры попал только та часть, где это делала только одна девочка. Остальные смотрели со стороны.
Напомним, первоуральским следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье о «хулиганстве» после того, как школьницу избила её ровесница – обидчика вставала ногами на лицо девочки и прыгала.
По данным информационного центра СК, девочку избивало несколько школьниц.
«18 мая текущего года в Первоуральске несколько школьниц на улице избили 12-летнюю девочку из-за ранее возникшей ссоры. Отмечается, что фигурантки наносили удары ногами по голове малолетней, снимая происходящее на камеру мобильного телефона»,
– говорится в сообщении ведомства.
– говорится в сообщении ведомства.
Ранее в СМИ также публиковали видео с этим моментом. На кадры попал только та часть, где это делала только одна девочка. Остальные смотрели со стороны.
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