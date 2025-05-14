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После избиения школьницы её сверстницами в Первоуральске возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по сообщению об избиении 12-летней школьницы в Первоуральске.
Ранее Ura.ru писало о том, что в воскресенье, 18 мая, школьницу жестоко избила сверстница. По словам мамы пострадавшей девочки, обидчица прыгала на голове её дочери. В этот момент за происходящим наблюдали другие школьницы. После расправы девочка попала в больницу – её увезли в ДГКБ №9.
Также о проверке сообщили в прокуратуре региона. Представители ведомства теперь намерены проверить школу, в которой учатся девочки, и узнать, какая работа по пресечению противоправных действий несовершеннолетних проводилась органами и учреждениями системы профилактики.
Ранее Ura.ru писало о том, что в воскресенье, 18 мая, школьницу жестоко избила сверстница. По словам мамы пострадавшей девочки, обидчица прыгала на голове её дочери. В этот момент за происходящим наблюдали другие школьницы. После расправы девочка попала в больницу – её увезли в ДГКБ №9.
«Следственным отделом по Первоуральску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ – "хулиганство, совершённое группой лиц". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы»,
– рассказали в областном СК.
Также о проверке сообщили в прокуратуре региона. Представители ведомства теперь намерены проверить школу, в которой учатся девочки, и узнать, какая работа по пресечению противоправных действий несовершеннолетних проводилась органами и учреждениями системы профилактики.
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