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Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного, которые уже удалось установить.
О поручении, которое дал глава ведомства, сообщили в Следкоме. Там также подтвердили информацию о том, что после смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).
Ранее в СМИ писали, что мальчик захлебнулся рвотными массами во время сон-часа. В его лёгких нашли суп, который он ел перед сном.
О поручении, которое дал глава ведомства, сообщили в Следкоме. Там также подтвердили информацию о том, что после смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).
Ранее в СМИ писали, что мальчик захлебнулся рвотными массами во время сон-часа. В его лёгких нашли суп, который он ел перед сном.
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