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СМИ сообщают о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Лесном во время сон-часа умер трёхлетний мальчик. Трагедия произошла 7 мая. В Следственном комитете официально пока не комментируют произошедшее.
По данным «КП-Екатеринбург», мальчик захлебнулся рвотой. Его мама рассказала изданию, что суп, который малыш ел перед сном, нашли в его лёгких. Родители считают, что воспитательница не доглядела за их сыном. Сообщается, что незадолго до трагедии ребёнку по просьбе воспитателей специально купили тяжёлое одеяло, чтобы малыш лучше засыпал.
Е1.ru пишет, что в детском садике, в котором умер мальчик, подтвердили информацию о смерти ребёнка, но делиться подробностями не стали, сославшись на следствие. Ресурс также отмечает, что погибший малыш ходил в коррекционную группу.
По данным «КП-Екатеринбург», мальчик захлебнулся рвотой. Его мама рассказала изданию, что суп, который малыш ел перед сном, нашли в его лёгких. Родители считают, что воспитательница не доглядела за их сыном. Сообщается, что незадолго до трагедии ребёнку по просьбе воспитателей специально купили тяжёлое одеяло, чтобы малыш лучше засыпал.
Е1.ru пишет, что в детском садике, в котором умер мальчик, подтвердили информацию о смерти ребёнка, но делиться подробностями не стали, сославшись на следствие. Ресурс также отмечает, что погибший малыш ходил в коррекционную группу.
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