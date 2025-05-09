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Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая

18.50 Среда, 14 мая 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Так совпало, что 13 мая в Свердловской области за сутки ликвидировали 13 пожаров. И для одного человека это число стало действительно несчастливым.

Один человек погиб в Невьянске на улице Ракетной. Там среди ночи загорелся частный жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроснабжение. Подробнее Вечерние Ведомости писали об этом происшествии вчера.

Ещё один серьёзный пожар произошел в Верхней Салде на улице Красноармейская. Огонь охватил частный дом, баню и гараж. Общая площадь возгорания составила 217 квадратных метров. Из пылающего дома пожарные (их было 11 человек на месте происшествия) смогли спасти человека. Пожар — несмотря на свой немалый масштаб — был локализован за 29 минут. По предварительным данным, причиной также стал аварийный режим работы электропроводки.

Крупное возгорание произошло также в Белоярском, в садоводческом некоммерческом товариществе «Восход». На площади в 53 квадратных метра горел садовый дом. На месте работали 15 пожарных и пять единиц техники, на тушение ушло 74 минуты.

Кроме того, пожары вчера возникали в Нижнем Тагиле и в Тавде. По данным МЧС, в 37% случаев причиной пожаров вторника стало короткое замыкание электропроводки. Еще 12% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за поджогов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:50 Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
16:44 Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд
15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
13:50 МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
13:27 В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново
13:10 За кражу 2,5 миллионов рублей у зятя подруги будут судить жительницу Берёзовского
12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
12:13 Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге
11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
10:00 СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
08:39 В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
21:02 На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик
20:49 Совместные действия сотрудников ДПС и горожан спасли жизнь водителю в Нижнем Тагиле
20:25 В Ельцин-центре расскажут о влиянии Перестройки на судьбу запретных фильмов
19:06 В Сухом Логу осуждена банда «недвижимых» мошенников
18:54 За сутки свердловские пожарные ликвидировали 17 возгораний
17:46 Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
16:58 С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
16:47 Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
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