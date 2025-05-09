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Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
Фото: МЧС по Свердловской области
Так совпало, что 13 мая в Свердловской области за сутки ликвидировали 13 пожаров. И для одного человека это число стало действительно несчастливым.
Один человек погиб в Невьянске на улице Ракетной. Там среди ночи загорелся частный жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроснабжение. Подробнее Вечерние Ведомости писали об этом происшествии вчера.
Ещё один серьёзный пожар произошел в Верхней Салде на улице Красноармейская. Огонь охватил частный дом, баню и гараж. Общая площадь возгорания составила 217 квадратных метров. Из пылающего дома пожарные (их было 11 человек на месте происшествия) смогли спасти человека. Пожар — несмотря на свой немалый масштаб — был локализован за 29 минут. По предварительным данным, причиной также стал аварийный режим работы электропроводки.
Крупное возгорание произошло также в Белоярском, в садоводческом некоммерческом товариществе «Восход». На площади в 53 квадратных метра горел садовый дом. На месте работали 15 пожарных и пять единиц техники, на тушение ушло 74 минуты.
Кроме того, пожары вчера возникали в Нижнем Тагиле и в Тавде. По данным МЧС, в 37% случаев причиной пожаров вторника стало короткое замыкание электропроводки. Еще 12% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за поджогов.
Один человек погиб в Невьянске на улице Ракетной. Там среди ночи загорелся частный жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электроснабжение. Подробнее Вечерние Ведомости писали об этом происшествии вчера.
Ещё один серьёзный пожар произошел в Верхней Салде на улице Красноармейская. Огонь охватил частный дом, баню и гараж. Общая площадь возгорания составила 217 квадратных метров. Из пылающего дома пожарные (их было 11 человек на месте происшествия) смогли спасти человека. Пожар — несмотря на свой немалый масштаб — был локализован за 29 минут. По предварительным данным, причиной также стал аварийный режим работы электропроводки.
Крупное возгорание произошло также в Белоярском, в садоводческом некоммерческом товариществе «Восход». На площади в 53 квадратных метра горел садовый дом. На месте работали 15 пожарных и пять единиц техники, на тушение ушло 74 минуты.
Кроме того, пожары вчера возникали в Нижнем Тагиле и в Тавде. По данным МЧС, в 37% случаев причиной пожаров вторника стало короткое замыкание электропроводки. Еще 12% возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за поджогов.
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