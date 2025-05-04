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Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Невьянске в частном жилом доме на улице Ракетной произошёл крупный пожар, который унёс жизнь одного человека.
Как рассказали в телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области, тело погибшего обнаружили в ходе проливки и разбора сгоревших конструкций. Причину пожара установят дознаватели.
Площадь пожара составила 262 квадратных метра. Помимо дома сгорели надворные постройки. В тушении было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как рассказали в телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области, тело погибшего обнаружили в ходе проливки и разбора сгоревших конструкций. Причину пожара установят дознаватели.
Площадь пожара составила 262 квадратных метра. Помимо дома сгорели надворные постройки. В тушении было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники.
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