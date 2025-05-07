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Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.
Речь идёт о рейсах:
– из Екатеринбурга в Москву, Калининград, Хургаду, Анталью и Белоярский;
– из Челябинска в Москву;
– Из Тюмени в Белоярский (ХМАО).
О нарушениях прав пассажиров предлагают сообщают дежурному прокурору по телефону: 8-922-120-60-50.
Напомним, что вчера из-за ночной атаки БПЛА были задержаны и отменены рейсы в Москву.
Речь идёт о рейсах:
– из Екатеринбурга в Москву, Калининград, Хургаду, Анталью и Белоярский;
– из Челябинска в Москву;
– Из Тюмени в Белоярский (ХМАО).
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Соблюдение прав пассажиров на контроле»,
– говорится в сообщении ведомства.
О нарушениях прав пассажиров предлагают сообщают дежурному прокурору по телефону: 8-922-120-60-50.
Напомним, что вчера из-за ночной атаки БПЛА были задержаны и отменены рейсы в Москву.
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