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После ночной атаки БПЛА в Кольцово задержали несколько рейсов в Москву
Фото: Юлия Кольтенберг
Из-за ночной атаки БПЛА в Кольцово задержали несколько рейсов «Екатеринбург – Москва». Некоторые вовсе отменили.
Судя по данным онлайн-табло Кольцово, среди задержанных и отменённых рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот».
В «Уральских авиалиниях» и «Аэрофлоте» также подтвердили задержания рейсов из-за введённых ограничений. Авиакомпании заявляют, что принимаются все необходимые меры для нивелирования последствий.
Судя по данным онлайн-табло Кольцово, среди задержанных и отменённых рейсы авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот».
В «Уральских авиалиниях» и «Аэрофлоте» также подтвердили задержания рейсов из-за введённых ограничений. Авиакомпании заявляют, что принимаются все необходимые меры для нивелирования последствий.
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