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В СМИ назвали причину смерти найденного в душевой общежития УрФУ студента
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ назвали причину смерти 19-летнего студента УрФУ, тело которого обнаружили в душевой общежития.
По данным Ura.ru, парень скончался от асфиксии. Ранее сообщалось, что у трупа был пакет на голове, а также о подозрительных следах, похожих на кровь, возле одной из комнат. Однако собеседник информационного агентства заявил, что телесных повреждений на теле студента нет.
Издание также сообщает, что перед трагедией у него произошёл конфликт с девушкой.
Подчеркнём, что официальных комментариев по поводу смерти парня в полиции и СК не давали.
По данным Ura.ru, парень скончался от асфиксии. Ранее сообщалось, что у трупа был пакет на голове, а также о подозрительных следах, похожих на кровь, возле одной из комнат. Однако собеседник информационного агентства заявил, что телесных повреждений на теле студента нет.
Издание также сообщает, что перед трагедией у него произошёл конфликт с девушкой.
Подчеркнём, что официальных комментариев по поводу смерти парня в полиции и СК не давали.
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