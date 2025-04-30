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СМИ сообщают о найденном теле студента в душевой общежития УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В душевой общежития УрФУ нашли 19-летнего студента без признаков жизни. Об этом сообщают в СМИ.
По данным Е1, у парня был пакет на голове. Также издание сообщает, что другие студенты видели возле соседней комнаты подозрительные пятна, напоминающие кровь. «КП-Екатеринбург» пишет, что тело пролежало в душевой три дня. По неподтверждённой информации, оно принадлежит учащемуся второго курса радиофака.
Официально в полиции и СК смерть студента не комментировали.
По данным Е1, у парня был пакет на голове. Также издание сообщает, что другие студенты видели возле соседней комнаты подозрительные пятна, напоминающие кровь. «КП-Екатеринбург» пишет, что тело пролежало в душевой три дня. По неподтверждённой информации, оно принадлежит учащемуся второго курса радиофака.
Официально в полиции и СК смерть студента не комментировали.
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