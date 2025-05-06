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Разгерметизация водонагревателя стала основной версией причины «хлопка» в Буланаше
Фото: МЧС по Свердловской области
В посёлке Буланаш Артёмовского муниципального округа Свердловской области прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Посвящено оно было исключительно происшествию в пятиэтажном доме на улице Строителей, где минувшей ночью произошёл «хлопок».
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, предварительной причиной инцидента считается разгерметизация электрического водонагревателя. В результате хлопка были повреждены окна и внутренние стены двух квартир, а также оконные рамы в подъезде. Пострадала девушка 1996 года рождения из соседней квартиры — по словам очевидцев, на неё обрушился потолок. Сейчас она находится в травматологическом отделении под наблюдением врачей. Операция ей не потребовалась.
По итогам визуального осмотра здания установлено, что несущие стены, потолочные и другие конструкции серьёзно не пострадали. Тем не менее назначена экспертиза, которая должна выявить возможные скрытые дефекты и определить, можно ли безопасно эксплуатировать дом в дальнейшем.
Ситуация остаётся под контролем Центра управления в кризисных ситуациях МЧС региона.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, предварительной причиной инцидента считается разгерметизация электрического водонагревателя. В результате хлопка были повреждены окна и внутренние стены двух квартир, а также оконные рамы в подъезде. Пострадала девушка 1996 года рождения из соседней квартиры — по словам очевидцев, на неё обрушился потолок. Сейчас она находится в травматологическом отделении под наблюдением врачей. Операция ей не потребовалась.
По итогам визуального осмотра здания установлено, что несущие стены, потолочные и другие конструкции серьёзно не пострадали. Тем не менее назначена экспертиза, которая должна выявить возможные скрытые дефекты и определить, можно ли безопасно эксплуатировать дом в дальнейшем.
Ситуация остаётся под контролем Центра управления в кризисных ситуациях МЧС региона.
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