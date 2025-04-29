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МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Минувшей ночью в посёлке Буланаш Артёмовского муниципального округа в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Строителей произошёл «хлопок».
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, «хлопок» произошёл в квартире на третьем этаже без последующего горения. В результате были повреждены окна и внутренние стены двух квартиры. Также пострадали оконные рамы в подъезде.
Сообщается, что есть один пострадавший – взрослый. По данным прокуратуры Свердловской области, это девушка, 1996 года рождения. Она проживала в соседней квартире.
Самостоятельно дом покинули 24 человека. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома ещё 96 человек, в том числе 30 детей. Их разместили в школе.
В ликвидации последствий «хлопка» задействована группировка РСЧС - 38 человек, 12 единиц техники. От МЧС помогают 12 специалистов и 4 спецмашины. На место происшествия также приехал исполняющий обязанности артёмовского городского прокурора Максим Оленёв.
На данный момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. По второй – разгерметизация электрического водонагревателя.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, «хлопок» произошёл в квартире на третьем этаже без последующего горения. В результате были повреждены окна и внутренние стены двух квартиры. Также пострадали оконные рамы в подъезде.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сообщается, что есть один пострадавший – взрослый. По данным прокуратуры Свердловской области, это девушка, 1996 года рождения. Она проживала в соседней квартире.
Самостоятельно дом покинули 24 человека. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома ещё 96 человек, в том числе 30 детей. Их разместили в школе.
«В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры»,
– сообщили в областном МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В ликвидации последствий «хлопка» задействована группировка РСЧС - 38 человек, 12 единиц техники. От МЧС помогают 12 специалистов и 4 спецмашины. На место происшествия также приехал исполняющий обязанности артёмовского городского прокурора Максим Оленёв.
На данный момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. По второй – разгерметизация электрического водонагревателя.
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