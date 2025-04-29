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МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш

09.11 Вторник, 6 мая 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в посёлке Буланаш Артёмовского муниципального округа в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Строителей произошёл «хлопок».

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, «хлопок» произошёл в квартире на третьем этаже без последующего горения. В результате были повреждены окна и внутренние стены двух квартиры. Также пострадали оконные рамы в подъезде.


Фото: ГУ МЧС по Свердловской области


Сообщается, что есть один пострадавший – взрослый. По данным прокуратуры Свердловской области, это девушка, 1996 года рождения. Она проживала в соседней квартире.

Самостоятельно дом покинули 24 человека. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома ещё 96 человек, в том числе 30 детей. Их разместили в школе.

«В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры»,

– сообщили в областном МЧС.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области


В ликвидации последствий «хлопка» задействована группировка РСЧС - 38 человек, 12 единиц техники. От МЧС помогают 12 специалистов и 4 спецмашины. На место происшествия также приехал исполняющий обязанности артёмовского городского прокурора Максим Оленёв.

На данный момент рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой, в доме произошёл хлопок газовоздушной смеси. По второй – разгерметизация электрического водонагревателя.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
08:13 Грозы и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
08:05 Ушёл из жизни первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин
07:28 Свердловское УГИБДД сообщает о двух смертельных ДТП
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