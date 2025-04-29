МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

– сообщили в областном МЧС.

«В школе №9 развернут пункт временного размещения для жильцов. После осмотра строительных, несущих конструкций дома будет приниматься решение о возвращении жильцов в неповрежденные квартиры»,