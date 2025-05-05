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Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб

14.53 Понедельник, 5 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Пропавшего во время вчерашнего сплава по реке Малый Инзер в Башкирии 69-летнего пенсионера области нашли. Он погиб.

«Спасатели обнаружили пропавшего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб»,

– говорится в сообщении Госкомитета РБ по ЧС.


Напомним, во время сплава пожилой мужчина выпал из катамарана и его унесло течением.

Спасатели нашли его тело в четырёх километрах от того места, в котором он упал в воду.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
11:29 Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
10:57 Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
10:16 В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
09:48 СМИ сообщают о море раков и рыбы в Белоярском водохранилище
08:13 Грозы и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
08:05 Ушёл из жизни первый детский анестезиолог Свердловской области Евгений Девайкин
07:28 Свердловское УГИБДД сообщает о двух смертельных ДТП
17:46 В Дегтярске при тушении пожара обнаружены тела двух человек — прокуратура начала проверку
17:21 В Екатеринбурге с начала года 15 детей выпали из окон — младшему не было и 2 лет
16:27 В Екатеринбурге в подъезде нашли закрытый гроб — полиция выясняет, откуда он
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15:21 В Первоуральске подростка зажало в автоматических воротах — прокуратура начала проверку
15:12 Семья отсудила почти 300 тысяч за испорченную поездку на юг в поезде Екатеринбург – Адлер
14:40 Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиций ко Дню Победы
13:15 В Екатеринбурге задержали рейс в Дубай: пассажиры ждут вылета более семи часов
12:21 Куда сходить в Свердловской области с 5 по 11 мая
11:34 В Слободе при пожаре в церковной трапезной погиб человек
18:35 В Екатеринбурге несколько тысяч мотоциклистов открыли мотосезон
18:22 Свердловская область вошла в топ-3 регионов по бронированию глэмпингов на майские праздники
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