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Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пропавшего во время вчерашнего сплава по реке Малый Инзер в Башкирии 69-летнего пенсионера области нашли. Он погиб.
Напомним, во время сплава пожилой мужчина выпал из катамарана и его унесло течением.
Спасатели нашли его тело в четырёх километрах от того места, в котором он упал в воду.
«Спасатели обнаружили пропавшего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб»,
– говорится в сообщении Госкомитета РБ по ЧС.
Напомним, во время сплава пожилой мужчина выпал из катамарана и его унесло течением.
Спасатели нашли его тело в четырёх километрах от того места, в котором он упал в воду.
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