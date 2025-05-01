Возрастное ограничение 18+
Пенсионер из Свердловской области пропал во время сплава в Башкирии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Белорецком районе Башкирии пропал 69-летний мужчина из Свердловской области. Он исчез во время сплава по реке Малый Инзер.
Как вчера рассказали в государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пенсионер упал с катамарана и его унесло течением. Известно, что он сплавлялся в составе незарегистрированной туристической группе из 12 человек.
Его спутники рассказали, что мужчина упал после прохождения «Айгирских порогов». По их словам, он был в каске и спасательном жителе. Товарищи пытались помочь ему, но из-за быстрого течения реки не успели ничего сделать. Поняв, что самостоятельно не справятся, обратились к спасателям.
Сегодня поиски пропавшего туриста продолжаются, сообщают в Госкомитете РБ по ЧС.
Как вчера рассказали в государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пенсионер упал с катамарана и его унесло течением. Известно, что он сплавлялся в составе незарегистрированной туристической группе из 12 человек.
Его спутники рассказали, что мужчина упал после прохождения «Айгирских порогов». По их словам, он был в каске и спасательном жителе. Товарищи пытались помочь ему, но из-за быстрого течения реки не успели ничего сделать. Поняв, что самостоятельно не справятся, обратились к спасателям.
Сегодня поиски пропавшего туриста продолжаются, сообщают в Госкомитете РБ по ЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию