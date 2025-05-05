Возрастное ограничение 18+
В Невьянске насмерть сбили переходившую по «зебре» женщину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Ещё одно смертельное ДТП произошло в Свердловской области. В Невьянске 28-летний водитель Renault Logan сбил 54-летнюю женщину, переходившую через дорогу по «зебре».
Авария произошла сегодня около 06.00. По данным регионального управления ГИБДД, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Renault Logan был обязан уступить её дорогу. Потерпевшая кончалась до прибытия «скорой».
Ранее областное УГИБДД сообщало о ещё двух смертельных авариях.
Авария произошла сегодня около 06.00. По данным регионального управления ГИБДД, женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Renault Logan был обязан уступить её дорогу. Потерпевшая кончалась до прибытия «скорой».
«Сейчас специалисты занимаются сбором доказательств, определением уровня вины водителя и оценки технического состояния автомобиля. Изучение обстоятельств и опрос свидетелей позволит восстановить полную картину происшедшего»,
– рассказали в пресс-группе.
Ранее областное УГИБДД сообщало о ещё двух смертельных авариях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию