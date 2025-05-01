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Свердловское УГИБДД сообщает о двух смертельных ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Два ДТП со смертельным исходом зарегистрировали на дорогах Свердловской области. Первая произошла накануне вечером, вторая – сегодня ночью. О трагедиях на дорогах сообщает региональное управление ГИБДД.
Первая авария произошла вчера, 4 мая, около 22.30 на трассе, связывающей Михайловск и Арти. По предварительным данным, 32-летний водитель выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал 38-летний мотоциклист – в результате столкновения он получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте ДТП. Его пассажира увезли в больницу.
Вторая смертельная авария произошло уже 5 мая, примерно в 01.25, на 13-м километре дублёра Сибирского тракта в Екатеринбурге. Там водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода, перебегавшего через дорогу. Погибшим оказался 50-летний местный житель, рассказали в областном УГИБДД.
Первая авария произошла вчера, 4 мая, около 22.30 на трассе, связывающей Михайловск и Арти. По предварительным данным, 32-летний водитель выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал 38-летний мотоциклист – в результате столкновения он получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте ДТП. Его пассажира увезли в больницу.
Вторая смертельная авария произошло уже 5 мая, примерно в 01.25, на 13-м километре дублёра Сибирского тракта в Екатеринбурге. Там водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода, перебегавшего через дорогу. Погибшим оказался 50-летний местный житель, рассказали в областном УГИБДД.
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