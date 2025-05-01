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СМИ сообщают о смерти выпавшего из окна мальчика в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что двухлетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа на улице Раевского в Екатеринбург, скончался.
По данным «КП-Екатеринбург», врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжёлыми для малыша. Ребёнок умер в реанимации этой ночью, пишет ресурс.
Напомним, малыш самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу вместе с котом. Кот тоже погиб.
По данным «КП-Екатеринбург», врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжёлыми для малыша. Ребёнок умер в реанимации этой ночью, пишет ресурс.
Напомним, малыш самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу вместе с котом. Кот тоже погиб.
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