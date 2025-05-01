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В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В полиции Екатеринбурга Вечерним ведомостям подтвердили информацию о несчастном случае на улице Раевского, где из окна пятого этажа выпал двухлетний мальчик.
Сейчас малыш находится в реанимации детской городской больницы №9.
В пресс-группе полиции также подтвердили сведения о том, что ранее на окнах были установлены запирающие устройства, и что сегодня они оказались открыты.
В связи с произошедшим полицейские рекомендуют:
– Не оставлять детей дома без присмотра;
– Не оставлять окна либо балконные двери открытыми;
– Убирать предметы мебели подальше от окон, чтобы по ним нельзя было забраться;
– Не надеяться на москитную сетку, и объяснять это детям;
– Не держать детей на руках у раскрытого окна.
Кроме этого, в полиции советуют родителям объяснять детям, что сидеть на окне опасно, а также – устанавливать решётки или специальные замки либо ограничители.
«Как установили сотрудники полиции, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и старшим братом. Оставшись в комнате один, он самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу»,
– рассказали в городском УМВД.
Сейчас малыш находится в реанимации детской городской больницы №9.
В пресс-группе полиции также подтвердили сведения о том, что ранее на окнах были установлены запирающие устройства, и что сегодня они оказались открыты.
В связи с произошедшим полицейские рекомендуют:
– Не оставлять детей дома без присмотра;
– Не оставлять окна либо балконные двери открытыми;
– Убирать предметы мебели подальше от окон, чтобы по ним нельзя было забраться;
– Не надеяться на москитную сетку, и объяснять это детям;
– Не держать детей на руках у раскрытого окна.
Кроме этого, в полиции советуют родителям объяснять детям, что сидеть на окне опасно, а также – устанавливать решётки или специальные замки либо ограничители.
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