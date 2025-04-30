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Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь пропали три девочки. На этот раз ищут трёх 14-летних подростков. Две из них пропали 29 апреля, а третья исчезла накануне, 1 мая. Ориентировки на разыскиваемых опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
29 апреля пропала Дарья Демина. Девочка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми глазами и русыми волосами с обесцвеченными прядями. В день исчезновения была одета в чёрный пуховик, серые штаны, белые кроссовки.
Также 29 апреля исчезла Анна Печникова. Она тоже ростом 155 сантиметров, со среднем телосложением, тёмными глазами и волосами. Была одета в чёрный пуховик, чёрные спортивные штаны и бежевые кроссовки.
Обе девочки из Октябрьского района. Их ищут специалисты ОП №6 УМВД Екатеринбурга. Всех, кто может знать, куда они могли пойти, просят звонить по телефону: +7(343)356-42-06.
1 мая не вернулась домой Валерия Филатова. Девочка худощавого телосложения, с карими глазами и короткими русыми волосами. Была в бордовой болоньевой куртке, зелёном трико, чёрные кроссовках и красной футболке с «Микки Маусом». Подчеркивается, что она нуждается в медицинской помощи.
Подросток пропала в Юго-Западном районе. В её розыске задействованы сотрудники ОП №4. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-04.
Ранее мы писали о пропаже других трёх девочек. Одну из них удалось найти. Двух других (15-летнюю Анастасию и 17-летнюю Ксению, пропавших 23 апреля) продолжают искать.
29 апреля пропала Дарья Демина. Девочка ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми глазами и русыми волосами с обесцвеченными прядями. В день исчезновения была одета в чёрный пуховик, серые штаны, белые кроссовки.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Также 29 апреля исчезла Анна Печникова. Она тоже ростом 155 сантиметров, со среднем телосложением, тёмными глазами и волосами. Была одета в чёрный пуховик, чёрные спортивные штаны и бежевые кроссовки.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Обе девочки из Октябрьского района. Их ищут специалисты ОП №6 УМВД Екатеринбурга. Всех, кто может знать, куда они могли пойти, просят звонить по телефону: +7(343)356-42-06.
1 мая не вернулась домой Валерия Филатова. Девочка худощавого телосложения, с карими глазами и короткими русыми волосами. Была в бордовой болоньевой куртке, зелёном трико, чёрные кроссовках и красной футболке с «Микки Маусом». Подчеркивается, что она нуждается в медицинской помощи.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Подросток пропала в Юго-Западном районе. В её розыске задействованы сотрудники ОП №4. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-04.
Ранее мы писали о пропаже других трёх девочек. Одну из них удалось найти. Двух других (15-летнюю Анастасию и 17-летнюю Ксению, пропавших 23 апреля) продолжают искать.
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