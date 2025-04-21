Возрастное ограничение 18+

Три девочки пропали в Екатеринбурге

09.23 Среда, 30 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Трёх девочек ищут в Екатеринбурге. Одна из них пропала накануне, 29 апреля, две другие – неделю назад, 23 апреля. Ориентировку на пропавших публикует поисковый отряд «Прорыв».

Одна из пропавших – 17-летния Валерия Сазонова, исчезнувшая вчера. Она ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и чёрные замшевые сапоги. Из особых примет серебряная серёжка в правом ухе.


Фото: поисковый отряд «Прорыв»


В её поисках задействованы специалисты ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: (343)356-42-02.

Вторая – 15-летняя Анастасия Петрова, пропавшая в прошлую среду. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи была одета в чёрно-белую ветровку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.


Фото: поисковый отряд «Прорыв»


Третья – 17-летняя Ксения Шмоткина, также пропавшая неделю назад. Её рост 164-168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, а глаза серо-голубые. Была одета в чёрную жилетку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки с белыми вставками. С собой у неё была серая сумка. Из особых примет – тату на среднем пальце левой руки в виде сердца. Носит очки с диоптриями в пластиковой оправе.


Фото: поисковый отряд «Прорыв»


Розыском двух последний девочек занимается ОП №11 городского УМВД. Там всех, кто может что-либо знать, просят звонить по номеру: (343)356-42-11.

Связаны ли между собой исчезновения девочек точно неизвестно. Судя по информации из ориентировки поискового отряда, Валерия пропала в Кировском районе, а Анастасия и Ксения – в Железнодорожном.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка в розовой куртке
21 апреля 2025
В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
22 апреля 2025
В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
21 апреля 2025
В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
24 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
17:31 Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
17:01 На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
14:35 Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение
13:57 Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза
13:41 Под Нижним Тагилом с пассажирским автобусом столкнулся Mitsubishi
13:04 Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
11:54 Минимум в трёх свердловских муниципалитетах пропало электричество после снегопада
11:37 В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
11:14 Обвинительное заключение по делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески» утвердили в Екатеринбурге
10:36 Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
17:31 Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
17:01 На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
14:35 Возле стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге 5 мая закроют движение
13:57 Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза
13:41 Под Нижним Тагилом с пассажирским автобусом столкнулся Mitsubishi
13:04 Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
11:54 Минимум в трёх свердловских муниципалитетах пропало электричество после снегопада
11:37 В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
11:14 Обвинительное заключение по делу о покушении на убийство директора база отдыха «Золотые пески» утвердили в Екатеринбурге
10:36 Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK