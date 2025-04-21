Возрастное ограничение 18+
Три девочки пропали в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трёх девочек ищут в Екатеринбурге. Одна из них пропала накануне, 29 апреля, две другие – неделю назад, 23 апреля. Ориентировку на пропавших публикует поисковый отряд «Прорыв».
Одна из пропавших – 17-летния Валерия Сазонова, исчезнувшая вчера. Она ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и чёрные замшевые сапоги. Из особых примет серебряная серёжка в правом ухе.
В её поисках задействованы специалисты ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: (343)356-42-02.
Вторая – 15-летняя Анастасия Петрова, пропавшая в прошлую среду. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи была одета в чёрно-белую ветровку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Третья – 17-летняя Ксения Шмоткина, также пропавшая неделю назад. Её рост 164-168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, а глаза серо-голубые. Была одета в чёрную жилетку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки с белыми вставками. С собой у неё была серая сумка. Из особых примет – тату на среднем пальце левой руки в виде сердца. Носит очки с диоптриями в пластиковой оправе.
Розыском двух последний девочек занимается ОП №11 городского УМВД. Там всех, кто может что-либо знать, просят звонить по номеру: (343)356-42-11.
Связаны ли между собой исчезновения девочек точно неизвестно. Судя по информации из ориентировки поискового отряда, Валерия пропала в Кировском районе, а Анастасия и Ксения – в Железнодорожном.
Одна из пропавших – 17-летния Валерия Сазонова, исчезнувшая вчера. Она ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами. В день пропажи была одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и чёрные замшевые сапоги. Из особых примет серебряная серёжка в правом ухе.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В её поисках задействованы специалисты ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефону: (343)356-42-02.
Вторая – 15-летняя Анастасия Петрова, пропавшая в прошлую среду. Девочка ростом 155 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи была одета в чёрно-белую ветровку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Третья – 17-летняя Ксения Шмоткина, также пропавшая неделю назад. Её рост 164-168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, а глаза серо-голубые. Была одета в чёрную жилетку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки с белыми вставками. С собой у неё была серая сумка. Из особых примет – тату на среднем пальце левой руки в виде сердца. Носит очки с диоптриями в пластиковой оправе.
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Розыском двух последний девочек занимается ОП №11 городского УМВД. Там всех, кто может что-либо знать, просят звонить по номеру: (343)356-42-11.
Связаны ли между собой исчезновения девочек точно неизвестно. Судя по информации из ориентировки поискового отряда, Валерия пропала в Кировском районе, а Анастасия и Ксения – в Железнодорожном.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка в розовой куртке
21 апреля 2025
21 апреля 2025
В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
21 апреля 2025
21 апреля 2025
В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
24 апреля 2025
24 апреля 2025