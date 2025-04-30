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СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из окна пятого этажа на улице Раевского выпал двухлетний мальчик. О несчастном случае сообщают в СМИ.
По данным издания E1.ru, малыш сорвался вместе с москитной сеткой и котом. Кот умер, а ребёнок чудом выжил. Однако говорить о том, что мальчику повезло, ещё рано – сообщается, что его состояние критическое.
Ресурс пишет, что мальчик сам открыл окна, пока мама была в соседней комнате. Отмечается, что на окнах есть фиксаторы, но по каким-то причинам они были открыты.
По данным издания E1.ru, малыш сорвался вместе с москитной сеткой и котом. Кот умер, а ребёнок чудом выжил. Однако говорить о том, что мальчику повезло, ещё рано – сообщается, что его состояние критическое.
Ресурс пишет, что мальчик сам открыл окна, пока мама была в соседней комнате. Отмечается, что на окнах есть фиксаторы, но по каким-то причинам они были открыты.
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