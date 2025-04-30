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На трассе «Екатеринбург – Тюмень» закрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе «Екатеринбург – Тюмень», недалеко от деревни Ялунина в Камышловском районе, где вчера опрокинулся грузовик с щебнем, временно закрыли движение, чтобы его поднять.
Как долго его будут доставать, неизвестно. Объезжать перекрытый участок предлагают через Камышлов, со съездом к городу на 121-м километре.
Напомним, вчера в этом месте из-за лопнувшей шины в кювет свалился грузовик, перевозивший щебень.
«Госавтоинспекция информирует автомобилистов о введении временного ограничения движения для всех видов транспорта со 121-го по 128-й километр, в связи с производством работ по извлечению грузового автомобиля из кювета»,
– говорится в сообщении УГИБДД.
Как долго его будут доставать, неизвестно. Объезжать перекрытый участок предлагают через Камышлов, со съездом к городу на 121-м километре.
Напомним, вчера в этом месте из-за лопнувшей шины в кювет свалился грузовик, перевозивший щебень.
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