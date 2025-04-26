Возрастное ограничение 18+

На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем

16.25 Среда, 30 апреля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 30 апреля, примерно в 11.40 на 126-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе деревни Ялунина в Камышловском районе, опрокинулся грузовик с щебнем.

По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, вследствие чего грузовик повезло в сторону, он съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель серьёзно пострадал.

«Водитель был доставлен в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами»,

– сообщили Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД.


Установлено, что водитель грузовика – 40-летний уроженец Тюмени. Его водительский стаж 22 года, к административной ответственности его привлекали 7 раз. Также во время проверки выяснилось, что у него не было ни страхового полиса, ни карты тахографа, ни путевого листа. Кроме этого, при обследовании грузовика обнаружились технические неисправности. В связи с этим на водителя составили административные материалы.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Авария на трассе Екатеринбург–Курган: водитель «Мазды» скрылся, пострадали двое
26 апреля 2025
Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино
28 апреля 2025
В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
22 апреля 2025
Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
29 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
13:40 За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
12:47 В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
17:31 Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
17:01 На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
13:40 За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
12:47 В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
18:51 Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области
17:31 Артинскую администрацию обязали построить новую котельную
17:01 На 85 суток суд приостановил работу поставщика питания екатеринбургской школы, в которой отравились дети
16:44 Незаконно построенное над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
15:36 Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK