На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем





– сообщили Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД. «Водитель был доставлен в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 30 апреля, примерно в 11.40 на 126-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе деревни Ялунина в Камышловском районе, опрокинулся грузовик с щебнем.По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, вследствие чего грузовик повезло в сторону, он съехал с дороги и опрокинулся.В результате ДТП водитель серьёзно пострадал.Установлено, что водитель грузовика – 40-летний уроженец Тюмени. Его водительский стаж 22 года, к административной ответственности его привлекали 7 раз. Также во время проверки выяснилось, что у него не было ни страхового полиса, ни карты тахографа, ни путевого листа. Кроме этого, при обследовании грузовика обнаружились технические неисправности. В связи с этим на водителя составили административные материалы.