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На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 30 апреля, примерно в 11.40 на 126-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень», в районе деревни Ялунина в Камышловском районе, опрокинулся грузовик с щебнем.
По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, вследствие чего грузовик повезло в сторону, он съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель серьёзно пострадал.
Установлено, что водитель грузовика – 40-летний уроженец Тюмени. Его водительский стаж 22 года, к административной ответственности его привлекали 7 раз. Также во время проверки выяснилось, что у него не было ни страхового полиса, ни карты тахографа, ни путевого листа. Кроме этого, при обследовании грузовика обнаружились технические неисправности. В связи с этим на водителя составили административные материалы.
По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, вследствие чего грузовик повезло в сторону, он съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП водитель серьёзно пострадал.
«Водитель был доставлен в хирургическое отделение Камышловской больницы с различными травмами»,
– сообщили Вечерним ведомостям в свердловском УГИБДД.
Установлено, что водитель грузовика – 40-летний уроженец Тюмени. Его водительский стаж 22 года, к административной ответственности его привлекали 7 раз. Также во время проверки выяснилось, что у него не было ни страхового полиса, ни карты тахографа, ни путевого листа. Кроме этого, при обследовании грузовика обнаружились технические неисправности. В связи с этим на водителя составили административные материалы.
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