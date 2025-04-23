Возрастное ограничение 18+
Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
Фото: МЧС по Свердловской области
МЧС России предоставило отчёт по происшествиям минувшего вторника. Согласно этой сводке, за сутки на территории Свердловской области была ликвидирована дюжина пожаров, спасены из них 18 человек.
В оперативной сводке ведомства сообщается, что наиболее крупные происшествия произошли в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Туринске. Самым масштабным и сложным для тушения пожаром стал тот, что вспыхнул в уральской столице на улице Академика Парина. В 14-этажном доме огнём были повреждены электрощиты, проводка и отделка стен с 9 по 14 этаж. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе 33 огнеборцев, прибывших на вызов, были спасены 13 человек, среди них — двое детей. На ликвидацию пожара потребовалось более часа.
Второй по крупности пожар произошёл в садовом товариществе «Чистые пруды» посёлка Шамейский. Его площадь составила 30 квадратных метров. Горящий садовый дом специалисты потушили за 44 минуты.
Про утренний пожар в Каменске-Уральском Вечерние Ведомости уже писали. А ещё один случился в Туринске на улице Путейцев. Там загорелась детская коляска в подъезде трёхэтажного дома. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, а ликвидация заняла одну минуту, но предварительно пожарные вывели из здания трёх людей, двое из которых были несовершеннолетними.
По предварительным данным, основными причинами вчерашних возгораний стали короткое замыкание электропроводки (33% случаев), поджог (8%) и неосторожное обращение с огнём (также 8%). Остальные причины уточняются дознавателями МЧС.
В оперативной сводке ведомства сообщается, что наиболее крупные происшествия произошли в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Туринске. Самым масштабным и сложным для тушения пожаром стал тот, что вспыхнул в уральской столице на улице Академика Парина. В 14-этажном доме огнём были повреждены электрощиты, проводка и отделка стен с 9 по 14 этаж. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе 33 огнеборцев, прибывших на вызов, были спасены 13 человек, среди них — двое детей. На ликвидацию пожара потребовалось более часа.
Второй по крупности пожар произошёл в садовом товариществе «Чистые пруды» посёлка Шамейский. Его площадь составила 30 квадратных метров. Горящий садовый дом специалисты потушили за 44 минуты.
Про утренний пожар в Каменске-Уральском Вечерние Ведомости уже писали. А ещё один случился в Туринске на улице Путейцев. Там загорелась детская коляска в подъезде трёхэтажного дома. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, а ликвидация заняла одну минуту, но предварительно пожарные вывели из здания трёх людей, двое из которых были несовершеннолетними.
По предварительным данным, основными причинами вчерашних возгораний стали короткое замыкание электропроводки (33% случаев), поджог (8%) и неосторожное обращение с огнём (также 8%). Остальные причины уточняются дознавателями МЧС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области спасены восемь человек на пожарах: один из них — в квартире на 16 этаже
26 апреля 2025
26 апреля 2025
Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
24 апреля 2025
24 апреля 2025