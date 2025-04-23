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Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма

19.01 Среда, 30 апреля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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МЧС России предоставило отчёт по происшествиям минувшего вторника. Согласно этой сводке, за сутки на территории Свердловской области была ликвидирована дюжина пожаров, спасены из них 18 человек.

В оперативной сводке ведомства сообщается, что наиболее крупные происшествия произошли в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Туринске. Самым масштабным и сложным для тушения пожаром стал тот, что вспыхнул в уральской столице на улице Академика Парина. В 14-этажном доме огнём были повреждены электрощиты, проводка и отделка стен с 9 по 14 этаж. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Благодаря оперативной работе 33 огнеборцев, прибывших на вызов, были спасены 13 человек, среди них — двое детей. На ликвидацию пожара потребовалось более часа.

Второй по крупности пожар произошёл в садовом товариществе «Чистые пруды» посёлка Шамейский. Его площадь составила 30 квадратных метров. Горящий садовый дом специалисты потушили за 44 минуты.

Про утренний пожар в Каменске-Уральском Вечерние Ведомости уже писали. А ещё один случился в Туринске на улице Путейцев. Там загорелась детская коляска в подъезде трёхэтажного дома. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, а ликвидация заняла одну минуту, но предварительно пожарные вывели из здания трёх людей, двое из которых были несовершеннолетними.

По предварительным данным, основными причинами вчерашних возгораний стали короткое замыкание электропроводки (33% случаев), поджог (8%) и неосторожное обращение с огнём (также 8%). Остальные причины уточняются дознавателями МЧС.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
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16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
13:40 За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
12:47 В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
19:16 Проживание тавдинской колясочницы в аварийном доме вновь заинтересовало Бастрыкина
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