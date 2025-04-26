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В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Ранним утром 29 апреля произошёл пожар в одном из многоквартирных жилых домов Каменска-Уральского. ЧП произошло на проспекте Победы, в квартире на втором этаже четырёхэтажного муниципального дома.
Как уточняет телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 06.14 по местному времени. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили три единицы техники и 7 спасателей. К их прибытию огонь охватывал площадь в 15 квадратных метров, были повреждены стены квартиры и домашние вещи.
Плотное задымление значительно осложнило работу пожарных: подъезд быстро наполнился дымом, что создало угрозу для жильцов. Звено газодымозащитной службы и пожарно-спасательные подразделения приступили к эвакуации людей. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены двое. Ещё восемь жильцов эвакуированы по лестницам. Один человек пострадал — подробности о его состоянии уточняются.
К 06.28 пожар был локализован, а уже в 06.34 открытое горение полностью ликвидировали. Завершение проливки и разбор сгоревших конструкций произошло в 07.05.
Причины пожара устанавливаются, на месте продолжают работу дознаватели.
Как уточняет телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 06.14 по местному времени. Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили три единицы техники и 7 спасателей. К их прибытию огонь охватывал площадь в 15 квадратных метров, были повреждены стены квартиры и домашние вещи.
Плотное задымление значительно осложнило работу пожарных: подъезд быстро наполнился дымом, что создало угрозу для жильцов. Звено газодымозащитной службы и пожарно-спасательные подразделения приступили к эвакуации людей. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам были выведены двое. Ещё восемь жильцов эвакуированы по лестницам. Один человек пострадал — подробности о его состоянии уточняются.
К 06.28 пожар был локализован, а уже в 06.34 открытое горение полностью ликвидировали. Завершение проливки и разбор сгоревших конструкций произошло в 07.05.
Причины пожара устанавливаются, на месте продолжают работу дознаватели.
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