Возрастное ограничение 18+
Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудникам «ГАЗЭКС», которых задержали после трагедии в Нижнем Тагиле в прошлом году, продлили меру пресечения. Они останутся под домашним арестом до августа.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайства следователя о продлении меры пресечения троим сотрудникам газовой службы.
Напомним, мастеру и двоим слесарям «ГАЗЭКС» было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ – оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие полагает, что 1 августа 2024 частичное обрушение пятиэтажного дома на Сибирской, 81 могло произойти из-за недоброкачественной работы газовиков. Трагедия унесла жизни 11 человек, 6 из которых были детьми.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайства следователя о продлении меры пресечения троим сотрудникам газовой службы.
«Постановлениями суда срок содержания под домашним арестом Ерыкиной А.Ф., Алимова А.С. и Гривского М.Д. продлен до 1 августа 2025 включительно»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, мастеру и двоим слесарям «ГАЗЭКС» было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ – оказание услуг, ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие полагает, что 1 августа 2024 частичное обрушение пятиэтажного дома на Сибирской, 81 могло произойти из-за недоброкачественной работы газовиков. Трагедия унесла жизни 11 человек, 6 из которых были детьми.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику на шесть месяцев продлили домашний арест
22 апреля 2025
22 апреля 2025