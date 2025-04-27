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В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что вместе с 15-летним подростком, который скончался от передозировки наркотиками на Данилы Зверева в Екатеринбурге, запрещённые вещества принимала девочка-подросток – она выжила.
В понедельник телеграм-канал «Безумный ЕКБ» опубликовал «кружок» с предполагаемой подругой скончавшегося подростка. На видео девочка долго смотрит в камеру, после чего начинает говорить, что задыхается и не может двигаться. Далее она показывает лежащего на полу юношу, говорит, что не знает, что делать, и начинает реветь.
По данным ресурса, она была в коме несколько дней, и теперь пришла в сознание. Сообщается, что у девочки паралич ноги, но она уже даёт показания.
Подчеркиваем, что официального подтверждения этой информации нет. В полиции и СК комментариев по поводу этих сведений и видео не давали.
В понедельник телеграм-канал «Безумный ЕКБ» опубликовал «кружок» с предполагаемой подругой скончавшегося подростка. На видео девочка долго смотрит в камеру, после чего начинает говорить, что задыхается и не может двигаться. Далее она показывает лежащего на полу юношу, говорит, что не знает, что делать, и начинает реветь.
По данным ресурса, она была в коме несколько дней, и теперь пришла в сознание. Сообщается, что у девочки паралич ноги, но она уже даёт показания.
Подчеркиваем, что официального подтверждения этой информации нет. В полиции и СК комментариев по поводу этих сведений и видео не давали.
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