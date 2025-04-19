СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

26 апреля в Екатеринбурге на улице Данилы Зверева было найдено тело 15-летнего школьника. По предварительным данным, причиной его смерти стала передозировка наркотиками, сообщает источник E1.RU.Тело подростка обнаружила его мать. Предположительно, мальчик мог случайно найти чужую закладку с наркотиками. Конкретное вещество, которое привело к смерти, будет установлено после проведения экспертизы.Следственный комитет России по Свердловской области ситуацию пока не комментирует.