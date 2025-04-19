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СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
26 апреля в Екатеринбурге на улице Данилы Зверева было найдено тело 15-летнего школьника. По предварительным данным, причиной его смерти стала передозировка наркотиками, сообщает источник E1.RU.
Тело подростка обнаружила его мать. Предположительно, мальчик мог случайно найти чужую закладку с наркотиками. Конкретное вещество, которое привело к смерти, будет установлено после проведения экспертизы.
Следственный комитет России по Свердловской области ситуацию пока не комментирует.
Тело подростка обнаружила его мать. Предположительно, мальчик мог случайно найти чужую закладку с наркотиками. Конкретное вещество, которое привело к смерти, будет установлено после проведения экспертизы.
Следственный комитет России по Свердловской области ситуацию пока не комментирует.
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