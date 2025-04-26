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В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 95 ДТП, из которых пять сопровождались травмами. В результате этих происшествий семь человек получили различные травмы, двое из которых — дети.
Основные причины аварий включают небезопасную скорость, ошибки в оценке дистанции и дорожной ситуации, а также недостаточную концентрацию внимания водителей.
Кроме того, как сообщалось ранее, Госавтоинспекция устанавливает личность водителя автомобиля «Мазда», покинувшего место аварии на автодороге Екатеринбург–Шадринск–Курган. Водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лексус». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лексуса».
Основные причины аварий включают небезопасную скорость, ошибки в оценке дистанции и дорожной ситуации, а также недостаточную концентрацию внимания водителей.
Кроме того, как сообщалось ранее, Госавтоинспекция устанавливает личность водителя автомобиля «Мазда», покинувшего место аварии на автодороге Екатеринбург–Шадринск–Курган. Водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лексус». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лексуса».
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