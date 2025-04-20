Авария на трассе Екатеринбург–Курган: водитель «Мазды» скрылся, пострадали двое

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает личность водителя автомобиля «Мазда», покинувшего место аварии на автодороге Екатеринбург–Шадринск–Курган. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, около 10:45, на 46-м километре трассы в Белоярском районе.Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель «Мазды» ехал со стороны Кургана в направлении Екатеринбурга и, по предварительной информации, выехал на встречную полосу в зоне действия запрещающего знака. Там он столкнулся с автомобилем «Лексус», двигавшимся во встречном направлении.В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лексуса». С травмами головы и тела они были доставлены в ЦГБ №36 Екатеринбурга. Водитель «Мазды» с места происшествия уехал и в настоящий момент находится в розыске.По факту ДТП проводится проверка, материалы переданы в базу учета. Госавтоинспекция призывает водителя самостоятельно явиться в ближайшее отделение для дачи объяснений. В ведомстве напомнили, что согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, оставление места аварии может повлечь за собой лишение водительских прав сроком до полутора лет либо административный арест до 15 суток.