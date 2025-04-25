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Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении в Екатеринбурге на тренера по фигурному катанию после соревнований, на которых он был судьей.
Напомним, на спортивного судью напал отец девочки, которая не заняла призового места. Мужчина решил, что это произошло из-за несправедливого судейства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, на спортивного судью напал отец девочки, которая не заняла призового места. Мужчина решил, что это произошло из-за несправедливого судейства.
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