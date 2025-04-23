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Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
Фото: Минздрав Свердловской области
В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали массовое отравление среди учащихся 178-й екатеринбургской школы.
По данным ведомства, на текущий момент зарегистрировано только семь случаев, предположительно, острой кишечной инфекции (ОКИ) у четвероклассников. Двое из них были госпитализированы в инфекционное отделение, пять учеников находятся под наблюдением медиков амбулаторно.
По её словам, у них есть информация, что родители других школьников также сообщали о симптомах отравления (рвота и жидкий стул) у своих детей, но не обращались за медицинской помощью. Татьяна Савинова пообещала, что медики сами посетят этих учеников, чтобы установить точный диагноз.
Также она сообщила, что школу в связи с массовым отравлением до понедельник переведут на дистанционное обучение.
По данным ведомства, на текущий момент зарегистрировано только семь случаев, предположительно, острой кишечной инфекции (ОКИ) у четвероклассников. Двое из них были госпитализированы в инфекционное отделение, пять учеников находятся под наблюдением медиков амбулаторно.
«Двое были госпитализированы ночью, но уже без клинических проявлений – симптомы наблюдались только дома. Пятерым детям диагноз поставлен амбулаторно после вызова врача на дом»,
– сказала глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
По её словам, у них есть информация, что родители других школьников также сообщали о симптомах отравления (рвота и жидкий стул) у своих детей, но не обращались за медицинской помощью. Татьяна Савинова пообещала, что медики сами посетят этих учеников, чтобы установить точный диагноз.
Также она сообщила, что школу в связи с массовым отравлением до понедельник переведут на дистанционное обучение.
«В эпидемическом процессе участвуют только две параллели – первый и четвертый классы первой смены младшей школы. Официально диагнозы зарегистрированы у детей из трёх классов четвёртой параллели. На текущий момент проводится работа по определению возбудителя заболевания – биологический материал отобран у всех заболевших, к вечеру ожидаем результаты. Предположительно, это может быть кишечный вирус. Также будет проведен осмотр всех детей, отсутствующих сегодня в школе»,
– заявила Татьяна Савинова.
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