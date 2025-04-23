Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся

«Двое были госпитализированы ночью, но уже без клинических проявлений – симптомы наблюдались только дома. Пятерым детям диагноз поставлен амбулаторно после вызова врача на дом»,

– заявила Татьяна Савинова.

«В эпидемическом процессе участвуют только две параллели – первый и четвертый классы первой смены младшей школы. Официально диагнозы зарегистрированы у детей из трёх классов четвёртой параллели. На текущий момент проводится работа по определению возбудителя заболевания – биологический материал отобран у всех заболевших, к вечеру ожидаем результаты. Предположительно, это может быть кишечный вирус. Также будет проведен осмотр всех детей, отсутствующих сегодня в школе»,