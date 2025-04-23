Возрастное ограничение 18+
СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начал свои надзорные мероприятия в связи с массовым отравлением учащихся 178-й школы.
Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, проводится проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По предварительным данным, количество отравившихся учеников может достигать 43.
Как сообщают в СУ СКР по Свердловской области, проводится проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства»,
– подчеркивается в сообщении ведомства.
По предварительным данным, количество отравившихся учеников может достигать 43.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
23 апреля 2025
23 апреля 2025
Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
23 апреля 2025
23 апреля 2025
СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
14 апреля 2025
14 апреля 2025