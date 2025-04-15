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В Свердловской области возбудили уголовное дело после пожара в Ревде, где погибли два человека
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет расследует обстоятельства гибели двух человек при пожаре в частном доме в городе Ревде. Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Пожар произошёл вечером 14 апреля в доме на улице Ильича. Погибли 71-летняя женщина и её 38-летний сын. Также пострадал 4-летний ребёнок — он был доставлен в больницу. Как уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, семья проживала в доме вместе. Во время происшествия мать мальчика находилась вне дома, а второй ребёнок гулял на улице. Семья не состояла на профилактическом учёте в органах системы профилактики.
По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом. Основной версией пожара следствие называет неосторожное обращение с огнём.
Пожар произошёл вечером 14 апреля в доме на улице Ильича. Погибли 71-летняя женщина и её 38-летний сын. Также пострадал 4-летний ребёнок — он был доставлен в больницу. Как уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, семья проживала в доме вместе. Во время происшествия мать мальчика находилась вне дома, а второй ребёнок гулял на улице. Семья не состояла на профилактическом учёте в органах системы профилактики.
По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление угарным газом. Основной версией пожара следствие называет неосторожное обращение с огнём.
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