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В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека

09.40 Вторник, 15 апреля 2025
Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Вчера, 14 апреля, в Ревде при пожаре в частном доме на улице Ильича погибли два человека, ещё один – четырёхлетний ребёнок – попал в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, при пожаре погибли женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1987 года рождения. По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерий Горелых, пожар унёс жизни пенсионерки и её сына, работавшего грузчиком. Также пострадал её внук, который сейчас находится в больнице.

Известно, что в доме также проживала мать пострадавшего ребёнка. В момент возгорания её не было дома, так как она отлучилась по делам. Также в доме проживал ещё один ребёнок – он гулял на улице, когда произошёл пожар.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи уже осмотрели пожарище и приступили к опросу возможных очевидцев. Устанавливается причина возгорания. Предварительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнём.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
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20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
19:34 В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»
19:14 Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
16:02 Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
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