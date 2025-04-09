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В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Вчера, 14 апреля, в Ревде при пожаре в частном доме на улице Ильича погибли два человека, ещё один – четырёхлетний ребёнок – попал в реанимацию. Следственный комитет проводит проверку.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, при пожаре погибли женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1987 года рождения. По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерий Горелых, пожар унёс жизни пенсионерки и её сына, работавшего грузчиком. Также пострадал её внук, который сейчас находится в больнице.
Известно, что в доме также проживала мать пострадавшего ребёнка. В момент возгорания её не было дома, так как она отлучилась по делам. Также в доме проживал ещё один ребёнок – он гулял на улице, когда произошёл пожар.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи уже осмотрели пожарище и приступили к опросу возможных очевидцев. Устанавливается причина возгорания. Предварительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнём.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, при пожаре погибли женщина, 1954 года рождения, и мужчина, 1987 года рождения. По данным пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерий Горелых, пожар унёс жизни пенсионерки и её сына, работавшего грузчиком. Также пострадал её внук, который сейчас находится в больнице.
Известно, что в доме также проживала мать пострадавшего ребёнка. В момент возгорания её не было дома, так как она отлучилась по делам. Также в доме проживал ещё один ребёнок – он гулял на улице, когда произошёл пожар.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи уже осмотрели пожарище и приступили к опросу возможных очевидцев. Устанавливается причина возгорания. Предварительно, к трагедии привело неосторожное обращение с огнём.
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