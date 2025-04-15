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После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело

11.49 Четверг, 17 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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После смерти 14-летнего подростка, который 30 марта попал в ДТП между Пышмой и Талицей, когда был на велотренировке, следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело.

Дело было возбуждено на тренера юноши. Его подозревают в оказании услуг, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы»,

сообщили в свердловском СК.


Как рассказали в прокуратуре региона, юноша занимался в спортивной школе №4. В тот злополучный день он ехал в составе организованной группы велосипедистов из шести человек, которую сопровождал автомобиль Lada Priora. Этот же автомобиль сбил наехал на подростка, когда юноша выполнял разворот.

Сейчас ведомство выясняет как спортивная школа соблюдала законодательство в части обеспечения безопасности воспитанников.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:49 После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
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09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
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20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
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17:43 После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
17:01 Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16:20 ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
15:51 В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
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