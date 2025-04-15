Возрастное ограничение 18+
После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После смерти 14-летнего подростка, который 30 марта попал в ДТП между Пышмой и Талицей, когда был на велотренировке, следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело.
Дело было возбуждено на тренера юноши. Его подозревают в оказании услуг, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре региона, юноша занимался в спортивной школе №4. В тот злополучный день он ехал в составе организованной группы велосипедистов из шести человек, которую сопровождал автомобиль Lada Priora. Этот же автомобиль сбил наехал на подростка, когда юноша выполнял разворот.
Сейчас ведомство выясняет как спортивная школа соблюдала законодательство в части обеспечения безопасности воспитанников.
Дело было возбуждено на тренера юноши. Его подозревают в оказании услуг, повлекших смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
«Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы»,
– сообщили в свердловском СК.
Как рассказали в прокуратуре региона, юноша занимался в спортивной школе №4. В тот злополучный день он ехал в составе организованной группы велосипедистов из шести человек, которую сопровождал автомобиль Lada Priora. Этот же автомобиль сбил наехал на подростка, когда юноша выполнял разворот.
Сейчас ведомство выясняет как спортивная школа соблюдала законодательство в части обеспечения безопасности воспитанников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
14 апреля 2025
14 апреля 2025