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В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «Прорыв»)
Поисковый отряд «Прорыв» опубликовал ориентировку на 13-лентюю Марию Бирюкову из Октябрьского района Екатеринбурга. По данным волонтёров, она пропала вчера, 16 апреля.
Девочка ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами. Была одета в короткую чёрную куртку, серые джинсы, чёрные кроссовки Puma с белой подошвой. Из особых примет очки с диоптриями.
Розыском поправшей занялся ОП №6 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо, знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефону +7(343)356-42-06 или «112», «102».
Ранее сообщалось о пропаже 15-летней Сабины Камалетдиновой. Неизвестно связаны ли случаи исчезновения девочек.
Девочка ростом 167 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами. Была одета в короткую чёрную куртку, серые джинсы, чёрные кроссовки Puma с белой подошвой. Из особых примет очки с диоптриями.
Розыском поправшей занялся ОП №6 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо, знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефону +7(343)356-42-06 или «112», «102».
Ранее сообщалось о пропаже 15-летней Сабины Камалетдиновой. Неизвестно связаны ли случаи исчезновения девочек.
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