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На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Сабину Камалетдинову с Химмаша. Вчера, 16 апреля, она не вернулась домой. Ориентировку на девочку опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
Пропавшая ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми до плеч волосами. В день пропажи была одета в широкие серые джинсы, серые кроссовки, чёрное худи с капюшоном и рисунком «сердца в паутине» спереди. Из особых примет татуировка в виде сердца на правой руке ниже предплечья. Также сообщается, что девочка картавит.
Розыском подростка помимо волонтёров занимается ОП №13 УМВД по Екатеринбургу.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят звонить по номеру +7(343)356-42-13 либо «112», «102».
Пропавшая ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и тёмно-русыми до плеч волосами. В день пропажи была одета в широкие серые джинсы, серые кроссовки, чёрное худи с капюшоном и рисунком «сердца в паутине» спереди. Из особых примет татуировка в виде сердца на правой руке ниже предплечья. Также сообщается, что девочка картавит.
Розыском подростка помимо волонтёров занимается ОП №13 УМВД по Екатеринбургу.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении девочки, просят звонить по номеру +7(343)356-42-13 либо «112», «102».
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