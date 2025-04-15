В Ирбитском района лишённый прав водитель устроил ДТП с «перевёртышем»





– сказали в пресс-группе. «В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести доставлен Ирбитскую центральную городскую больницу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 15 апреля, около двух часов ночи в посёлке Зайково Ирбитского района перевернулся Renault Duster.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём был мужчина, 1987 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управления. В итоге автомобиль съехал с дороги несколько раз перевернулся, прежде чем «лечь» вверх колёсами.Немногим позже выяснилось, что пострадавший водитель в январе 2024 года был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.На мужчину составили административные материалы по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за повторное управление транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления, и по статье 12.6 КоАП РФ за не пристёгнутый ремень.